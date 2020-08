ADAC: Zum Ferienende viel Verkehr auf den Autobahnen

Dichter Verkehr schiebt sich über die Autobahn. Foto: Matthias Balk/dpa/Illustration

Koblenz Wegen des Ferienendes in Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet der ADAC für dieses Wochenende mit viel Verkehr auf den Autobahnen. Davon betroffen seien etwa die Autobahn 5 Karlsruhe-Frankfurt und die A 61 Ludwigshafen-Mönchengladbach, teilte der Automobilclub in Koblenz am Mittwoch mit.

