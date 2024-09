Autobahn ADAC-Test: Eine gute und zwei ausreichende Raststätten

Bei einem Raststättentest entlang der Autobahnen sind Anlagen in Rheinland-Pfalz mit „gut“ und „ausreichend“ bewertet worden. Die beste Bewertung habe die Anlage Brohltal-West an der A61 erhalten, teilte der ADAC in Koblenz mit. Die Tester hätten unter anderem die sauberen Toiletten, die große Auswahl an Speisen im Restaurant und den abwechslungsreichen Kinderspielplatz gelobt. Negativ seien unter anderem die überfüllten Mülleimer und die relativ teuren Preise im Tankstellenshop aufgefallen.