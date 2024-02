Statistik ADAC-Rettungshubschrauber fliegen fast 9000 Einsätze

Rettungshubschrauber des ADAC sind im vergangenen Jahr 8761 Mal zu Einsätzen in Rheinland-Pfalz abgehoben. Das waren knapp sechs Prozent Einsätze weniger als im Vorjahr (9313), wie der Automobil-Club in Koblenz mitteilte. Nur in Bayern flog die ADAC-Luftrettung (12 998) mehr Einsätze als in Rheinland-Pfalz.