ADAC-Luftretter rückten täglich vier Mal aus

Ein Rettungshelikopter der ADAC Luftrettung vor einem Hangar. Foto: Lucas Bäuml/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Fast vier Mal am Tag sind die Luftretter des ADAC durchschnittlich im vergangenen Jahr im Saarland ausgerückt. Insgesamt liege die Zahl bei 1343 Einsätzen, teilte der ADAC am Donnerstag in Saarbrücken mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Jahr 2018 seien es 1502 Einsätze gewesen. Der Rettungshubschrauber namens „Christoph 16“ ist auf dem Winterberg am Klinikum Saarbrücken stationiert. Einsatzgrund Nummer eins waren Herz-Kreislauf-Notfälle (29 Prozent), gefolgt von Unfällen (26). Bundesweit sind die Maschinen der ADAC Luftrettung 2019 zu rund 54 000 Einsätzen gestartet. Das entspricht rund 150 Notfällen täglich.