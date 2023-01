Kirche : Ackermann: Freiheit und Demokratie sind immer bedroht

Trier Der russische Angriff auf die Ukraine hat nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann deutlich gemacht, dass Freiheit und Demokratie immer verteidigt werden müssen. „Freiheit und Demokratie waren nie eine Selbstverständlichkeit“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur.

Das Gefühl von Selbstverständlichkeit habe möglicherweise damit zu tun, dass nach dem Schrecken der beiden Weltkriege sehr klar gewesen sei, dass so etwas nie wieder geschehen dürfe. „Und jetzt, wo das stärker in die Vergangenheit rückt, müssen wir uns mehr bemühen, deutlich zu machen, was das an Gewinn bringt. Demokratie muss gelebt werden.“