Ackermann: Corona-Pandemie macht Menschen dünnhäutiger

Trier Die Menschen werden zunehmend müde von der Corona-Pandemie: Der Ton in der Gesellschaft wird rauer, sagt der Trierer Bischof. Die Krise habe aber auch gezeigt, dass es viel Solidarität gebe.

Es sei richtig, dass die Politik die allgemeine Impfpflicht als letztes Mittel im Kampf gegen die Pandemie ansehe. „Ich setze auch auf Überzeugungsarbeit. Auch wir deutschen Bischöfe appellieren an Vernunft und soziale Verantwortung“, sagte Ackermann. Die Impfpflicht sei „ein starker Eingriff in die individuelle Freiheit des Einzelnen und daher Ultima Ratio.“

Die Pandemie habe aber auch Positives gezeigt: „Es gibt doch bei allen Schwierigkeiten in der Breite der Bevölkerung nach wie vor Bereitschaft zur Solidarität“, sagte der Bischof. Wenn man zudem an die Flutkatastrophe vom Sommer an Ahr, Mosel und in der Eifel denke, wo sich unzählige Bürger für in Not geratene Menschen einsetzten, könne man sagen: „Es ist ein großes soziales Kapital da. Das ist stark.“