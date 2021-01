Ackermann: Aufarbeitung von Missbrauch bleibt lange Aufgabe

Trier Die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch beschäftigt die katholische Kirche noch lange. In den nächsten Jahren wird es weitere schmerzliche Erkenntnisse geben, sagt Bischof Ackermann.

Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche Deutschlands bleibt nach Einschätzung von Bischof Stephan Ackermann eine Aufgabe noch für Jahre. „Das wird noch ein schmerzlicher Prozess werden“, sagte der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) für Fragen des sexuellen Missbrauchs in Trier der Deutschen Presse-Agentur. In den nächsten fünf Jahren müssten sich alle 27 Bistümer bundesweit einer unabhängigen Aufarbeitung durch eigens eingerichtete Kommissionen stellen, in der es um „Verantwortlichkeiten“ gehe - darum, wie man mit Tätern und Opfern in der Vergangenheit umgegangen sei.