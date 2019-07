Ackerböden: Mehr künstliche Bewässerung nötig

Böhl-Iggelheim/Mainz Tomaten, Radieschen oder Zuckerrüben dürsten auf ausgetrockneten Böden nach Wasser. Die Gemüsebauern in der Pfalz müssen mehr künstlich bewässern als sonst. „Eine Situation wie in diesem und im vergangenen Jahr hatten wir zuletzt 1976“, sagt der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, Johannes Zehfuß.

Der Beregnungsverband Vorderpfalz stellte seinen Mitgliedern im ersten Halbjahr 10,8 Millionen Kubikmeter Wasser zur Beregnung der Felder bereit, wie das Umweltministerium auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion antwortete. Das waren 17,4 Prozent mehr als im Mittel der vergangenen Jahre. „Die geringen Niederschlagsmengen in der ersten Jahreshälfte haben trockene Böden zur Folge“, heißt es in der Antwort des Ministeriums. „Insbesondere im Gemüsebau mussten leichte, sandige Böden zur Vermeidung von Totalverlusten aufgrund ihrer geringen pflanzenverfügbaren Wasserkapazität in sehr kurzen Zeitabständen bewässert werden.“

Bis zur Kanalisierung für die Abwässer Ende der 60er Jahre habe es in Böhl nie eine „schlappende Rübe“ gegeben, sagt Zehfuß, also eine unter Trockenheit leidende Zuckerrübe. Seitdem werde Regen viel schneller in den Rhein abgeleitet und bleibe nicht lange genug im Boden. Mit der Bewässerung aus dem Altrhein werde diese Wirkung wieder ausgeglichen. Im Zucchini- oder Kürbis-Anbau werde in der Pfalz zu 90 Prozent die wassersparende Tröpfchenbewässerung eingesetzt, die mit ihrem höheren Installationsaufwand aber nur für länger stehende Kulturen geeignet sei.