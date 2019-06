Achtjähriger zündelt mit Feuerzeug: Zimmer brennt

Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". Foto: Armin Weigel/Archivbild.

Hargesheim Ein Achtjähriger hat in Hargesheim mit einem Feuerzeug gezündelt und dadurch eine Bettdecke in seinem Zimmer in Brand gesetzt. Das Feuer griff am Sonntagmittag auf das Bett sowie auf weiteres Inventar über, wie die Polizei mitteilte.

