Acht Wochen nach Zugentgleisung: Waggons noch an Unfallort

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Lahnstein Knapp acht Wochen nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Koblenz befinden sich die beschädigten Waggons immer noch an der Unfallstelle. Die Zerlegungsarbeiten würden noch bis Ende dieser Woche dauern, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt am Dienstag.

