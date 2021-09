Acht Menschen nach Wohnungsbrand in Hochhaus in Klinik

Mainz Nach einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Mainzer Oberstadt sind in der Nacht auf Donnerstag acht Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Sieben von ihnen erlitten eine Rauchvergiftung, wie ein Sprecher der Stadt Mainz am Donnerstag mitteilte.

Nach derzeitigem Stand sei der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des mehrstöckigen Hauses ausgebrochen und schnell unter Kontrolle gewesen. Zudem sei nur die eine Wohnung, in welcher der Brand entstanden war, unbewohnbar. Zur Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden konnte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben machen.