Festivals Achim Topf wäscht die Bettwäsche und Shirts der Stars

Von der Bettwäsche der Foo Fighters bis zu den Westen der Security-Mitarbeiter: Die Waschmaschinen von Achim Topf haben bei Rock am Ring schon viele Klamotten gewaschen. Sein Waschbetrieb aus Ludwigshafen hat bei dem Musikfestival am Nürburgring eine Station aufgebaut. Der 35-Jährige ist seit Jahren auf dem Festival, das Unternehmen mit seinem Vater schon seit dem Beginn von Rock am Ring Mitte der 80er dabei. „Man gewöhnt sich irgendwann an allerlei Wahnsinn, der hier passiert“, sagt Topf.