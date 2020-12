Absturz eines Kleinflugzeugs: Identität des Toten geklärt

Flammersfeld Nach dem tödlichen Absturz eines Sportflugzeuges im Westerwald st die Identität des Toten geklärt. Es handele sich um einen 55 Jahre alten Mann aus dem Raum Bonn, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Das Sportflugzeug war am Dienstag in Bonn gestartet und aus bisher ungeklärter Ursache zwischen den rheinland-pfälzischen Orten Flammersfeld und Seelbach im Westerwald abgestürzt. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um ein Sportflugzeug vom Typ Cessna. Die Absturzstelle sei ein abseits gelegenes, von der Straße nicht einsehbares freies Feld, hieß es am Dienstag. Dort sei die in zwei Teile gebrochene Maschine entdeckt worden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittle.