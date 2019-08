Abstimmungsniederlage: Bublies-Leifert verlässt AfD-Fraktion

Mainz Die AfD-Politikerin Gabriele Bublies-Leifert hat nach einer Abstimmungsniederlage wie erwartet die Fraktion ihrer Partei im rheinland-pfälzischen Landtag verlassen. Das Festhalten der Fraktion am Vorsitzenden Uwe Junge sei für sie inakzeptabel, teilte Bublies-Leifert am Mittwoch in Mainz mit.

„Selbstverständlich werde ich als fraktionslose Abgeordnete weiterhin für die AfD dem Landtag angehören und natürlich Mitglied in der AfD bleiben.“

Bublies-Leifert wirft Junge, der auch AfD-Landesvorsitzender ist, vor, zu wenig für die Aufklärung rechtsextremer Vorwürfe in den eigenen Reihen zu tun. Deswegen hatte sie für die Fraktionssitzung am Mittwoch beantragt, über die Abwahl Junges abzustimmen. Vorab hatte sie angekündigt, die Fraktion umgehend zu verlassen, sollte die sich mehrheitlich für Junge aussprechen - genau das geschah nun.

Junge weist die Vorwürfe zurück. Sie seien aus der Luft gegriffen, rein persönlich und hätten mit Politik nichts zu tun, sagte er kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. Der Konflikt schwelt schon länger. Die AfD Rheinland-Pfalz hatte Ende vergangenen Jahres den Kreisvorstand Birkenfeld, zu dem Bublies-Leifert gehörte, wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten bei den Finanzen seiner Ämter enthoben.