Abstimmung über Wiesbadener City-Bahn steht bevor

Wiesbaden/Mainz Nach jahrelangen kontroversen Debatten stimmen die Wiesbadener am heutigen Sonntag in einem Bürgerentscheid über die City-Bahn ab. Die rund 40 Kilometer lange Straßenbahntrasse soll die Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden sowie Bad Schwalbach im Taunus verbinden.

Mindestens 31 500 Bürger müssen entweder mit Ja oder mit Nein stimmen. Sonst werde die Entscheidung an die Stadtverordnetenversammlung zurückgegeben, erläuterte ein Sprecher der hessischen Landeshauptstadt. Ein Bürgerentscheid wie in Wiesbaden ist in Mainz nach der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung nicht möglich.