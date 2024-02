Parteien Abstimmung bei Freien Wählern zum Umgang mit AfD

Am Montag folgten Reaktionen der Ampel-Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagte: „Das ist - man muss es so sagen - ein brauner Fleck auf der damit nicht mehr ganz so weißen demokratischen Weste der Freie-Wähler-Fraktion.“