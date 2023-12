Bundesliga Abstiegs-„Marathon“ geht für Mainz in Köln weiter

Interimstrainer Jan Siewert vom FSV Mainz 05 will keinen extra großen Erfolgsdruck vor dem Kellerduell der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln aufbauen. „Es ist der beschriebene Marathon“, sagte er am Freitag vor dem Duell des rheinhessischen Tabellenvorletzten beim Liga-Fünfzehnten. „Jedes Spiel ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Es sind noch viele Punkte zu holen und wir wissen, dass das Spiel gegen Köln wichtig ist.“