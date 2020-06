Abstand bei Demonstrationen und im Freizeitpark einhalten

Mainz Seit Mittwoch gelten weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz. Das Thema Abstand zieht sich dabei weiterhin als roter Faden durch viele Bereiche des öffentlichen Lebens.

FREIZEITPARKS - Auch der Besuch von Freizeitparks in nun wieder möglich. Am ersten Tag nach der Corona-Zwangspause besuchten am Mittwoch rund 1000 Menschen den Holiday Park in Haßloch (Pfalz). Dieser darf vorerst nur 2000 Tickets pro Tag verkaufen. Das Kontingent soll aber in den kommenden Wochen steigen. Einzelne Attraktionen wie das Bällebad müssen in dem Park vorerst noch geschlossen bleiben, auch Shows werden erst einmal ausfallen. Neben den Freizeitparks dürfen unter anderem auch wieder Shisha-Bars öffnen. Außerdem ist der Aufenthalt in gastronomische Betriebe nun bis Mitternacht erlaubt.