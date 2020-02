Absprachefehler ist Ursache für Schiffskollision auf Rhein

Eich/Biebesheim Der Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Rhein ist offenbar durch einen Absprachefehler zustande gekommen. „Wir haben festgestellt, dass weder Drogen noch Alkohol im Spiel sind, sondern das Ganze auf ein Missverständnis zurückzuführen ist“, sagte eine Sprecherin der Hessischen Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel am Freitag.

Der Frachter und das Tankschiff waren am Donnerstag zwischen Eich (Kreis Alzey-Worms) und Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) zusammengestoßen. Beide Schiffe wurden im Bugbereich stark beschädigt. Ein leicht verletztes Besatzungsmitglied kam ins Krankenhaus.

Das Tankschiff wurde nach provisorischem Abdichten in den Hafen Gernsheim gebracht, das mit Kies beladene Frachtschiff auf eine Sandbank gefahren, um ein Sinken zu verhindern. Dort lag es auch am Freitag zunächst. Man müsse nun mit den Fachstellen prüfen, wie man das Schiff am besten dort wegbekomme, sagt die Sprecherin. Wie lange dies dauern werde, sei unklar.