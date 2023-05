Homburg Abschlussbericht zu mutmaßlichem Missbrauch an Uniklinik

Mit der Übergabe des Berichts beende die Kommission ihre zweijährige Arbeit, teilte diese mit. Der Bericht umfasse auch Empfehlungen an den Aufsichtsrat des UKS, der die Kommission mit der Untersuchung beauftragt hatte. Die Experten untersuchten auch zwei ungeklärte Körperverletzungen bei Kindern in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Homburg.