Abschluss der Weinlese: Winzer hoffen auf gute Qualitäten

Ein Winzer schüttet Trauben der Sorte „Solaris“ in einen Sammelbehälter. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Mainz/Oppenheim Mit dem weitgehenden Abschluss der diesjährigen Weinlese hoffen die Winzer in Rheinland-Pfalz auf gute Qualitäten. „Man kann von einem sehr guten Jahrgang sprechen“, sagte der Sprecher des Deutschen Weininstituts, Ernst Büscher, in Bodenheim bei Mainz.

„Aufgrund der Witterung in den vergangenen Tagen haben die Winzer die Lese beschleunigt“, sagte Büscher. Nach dem von Hitze und Trockenheit geprägten Jahrgang 2018 mit großen Mengen und eher schweren Weinen fällt der 2019er Weißwein voraussichtlich spritziger und leichter aus. Die Erträge aber sind diesmal unterdurchschnittlich.

Im größten deutschen Anbaugebiet Rheinhessen sagte der Präsident des Weinbauverbands, Ingo Steitz: „Die meisten Trauben sind abgeschnitten, das eine oder andere hängt noch.“ Die Hauptlese habe in der zweiten Septemberwoche bei optimalem Wetter begonnen. Gegen Ende September sei die Ernte dann beschleunigt worden, um bei regnerischem Wetter der Gefahr von Fäulnis vorzubeugen. In einem Weinberg habe er noch rote Trauben der Rebsorte Merlot hängen, die voraussichtlich in der jetzt beginnenden Woche ihre optimale Reife erreichten.