Abschluss bei „Rock am Ring“ mit US-Band Slipknot

Ein Stagediver ist während des Auftritts der Band „Feine Sahne Fischfilet“. Foto: Thomas Frey.

Nürburg Mit der US-Metal-Band Slipknot geht das legendäre Musikfestival „Rock am Ring“ heute in die Schlussrunde. Auch die Comedy-Band Tenacious D sowie die Deutschrapper Marteria und Casper wollen am Nürburgring für Stimmung sorgen.

Laut Veranstalter sind rund 86 000 vorwiegend junge Musikfans an die Rennstrecke in die Eifel geströmt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für den Sonntag ein Wechselspiel von Sonnenschein und Quellwolken an. Abends seien bei nicht allzu hohen Temperaturen örtlich Schauer möglich. Die meisten Besucher beim dreitägigen „Rock am Ring“ zelten neben dem Festivalgelände. Starke Böen hatten in der Nacht auf Samstag vor allem windanfällige größere Pavillonzelte zerfetzt.