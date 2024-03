Bau Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht in Sicht

Innenminister Michael Ebling (SPD) betonte, die Abschaffung brächte eine Belastung für alle Steuerzahler im Land, sei also am Ende nichts anderes als eine Umverteilung - und sie würde die kommunale Selbstverwaltung beschneiden. Es stimme auch nicht, dass Rheinland-Pfalz mit den Beiträgen allein auf weiter Flur sei. Im Nachbarland Hessen etwa würden sie in mehr als der Hälfte der Kommunen erhoben.