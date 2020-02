Abriss historischer Kuranlagen in Bad Neuenahr naht: Protest

Bauzäune stehen vor den im Stil der Klassischen Moderne errichteten Kuranlagen. Foto: Thomas Frey/dpa.

Bad Neuenahr-Ahrweiler In den kommenden Wochen sollen für den Abriss bundesweit seltener historischer Kuranlagen in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Bagger anrollen. Der Protest dagegen hält an. „Im Laufe des Februars beginnt der eigentliche Abbruch“, sagt ein Stadtsprecher.



Zuvor seien die Gebäude aus den 1930-er Jahren entkernt worden. Die denkmalgeschützte drehbare Konzertmuschel werde dagegen gerettet. Sie sei aus der Großen Konzerthalle herausgelöst und für eine spätere Nutzung wettergeschützt zwischengelagert worden.

Zahlreiche Denkmalschutzorganisationen haben schon 2018 in einem Appell vor einem „Abriss der kulturhistorisch europaweit bedeutenden Anlagen“ des Architekten Hermann Weiser gewarnt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz spricht von einem „deutschlandweit einzigartigem Ensemble unter dem Einfluss der Klassischen Moderne“. Nun würden sogar Landesmittel zur Förderung touristischer Infrastruktur teils für den Abbruch touristisch interessanter Gebäude verwendet. „Unsere Sorge ist auch, dass dieser Abriss Schule bei anderen Kommunen macht“, sagt eine Stiftungssprecherin.

Nach früherer Auskunft der Stadt ist etwa die Konzerthalle in den dreißiger und fünfziger Jahren öfters umgebaut worden und daher kein Originalbauwerk mehr. Einem Gutachten zufolge seien die Gebäude stark baufällig. Laut dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium hat auch die zuständige Denkmalschutzbehörde dem Abriss zugestimmt.