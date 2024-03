Rückbau der Fassade Abriss eines Wahrzeichens: Rathaus-Turm Ludwigshafen

Der aufwendige Rückbau der Fassade am 70 Meter hohen Rathaus-Turm in Ludwigshafen läuft. Ein Kran entfernt behutsam die je rund 300 Kilogramm schweren Lamellen-Elemente und muss dabei auch auf das Wetter achten, wie ein Sprecher der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Montag sagte. „Der Kran hat einen Windmesser. Bei Böen von mehr als 40 Kilometer pro Stunde könnten die Teile schwer zu kontrollieren sein.“ Einsetzender Wind habe die Arbeiten am Wochenende erschwert, sie mussten unterbrochen werden.