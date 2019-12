Abriss der Hochstraße Süd kostet mehr als 15 Millionen Euro

Ein Mann geht an der Hochstraße Süd an einer Straßensperre vorbei. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Ludwigshafen Die Gesamtkosten für den Abriss der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen werden auf mehr als 15 Millionen Euro geschätzt. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für die nächste Stadtratssitzung am kommenden Montag (9.12.) hervor, in der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) über den aktuellen Stand informieren will.

Zuvor hatte die Zeitung „Rheinpfalz“ am Donnerstag darüber berichtet. Der Stadtrat soll den sofortigen Abriss der maroden Hochstraße Süd genehmigen. Zudem soll die Planung für ein neues Brücken-Bauwerk in Auftrag gegeben werden.

Wegen der Schäden war die wichtige Verkehrsachse Ende August gesperrt worden. Zuvor rollten darüber täglich etwa 60 000 Fahrzeuge. Am 22. November wurden die Sperrungen ausgeweitet, seither darf unter der Hochstraße Süd kein Verkehr mehr unterwegs sein, was auch Straßenbahnlinien betrifft. Die Süd-Trasse (B37) gilt zusammen mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord (B44) als wichtige Lebensader der Rhein-Neckar-Region.