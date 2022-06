Katastrophenfolgen : Abriss Ahr-Kitas: Auch Wiederaufbau von Schulen dauert lange

Bad Neuenahr-Ahrweiler Einige Kindergärten sind bei der Flutkatastrophe im Ahrtal so stark beschädigt worden, dass sie nur noch abgerissen werden können. Auch der Wiederaufbau etlicher verwüsteter Schulen zieht sich wohl teils noch Jahre hin.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zeigte sich am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler optimistisch, dass spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts all diese Bauarbeiten abschlossen sein könnten. Es sei beispielsweise unglaublich, wie viel sich schon an der in weiten Teilen zerstörten Berufsbildenden Schule (BBS) des Kreises Ahrweiler getan habe. Kurz nach der Ahr-Flut mit 134 Toten und Tausenden verwüsteten Gebäuden im Juli 2021 hatte Hubig die BBS ein erstes Mal besucht - nun folgte die zweite Visite.