Abkühlung zum meteorologischen Herbstanfang erwartet

Offenbach Nach einem heißen Samstag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz von Sonntag an etwas ungemütlicher: „Hoch „Doris“ sorgt für die letzten Zuckungen des Hochsommers, bevor Tief „Egbert“ ab Sonntag nicht nur den meteorologischen Herbst einläutet“, sagte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach.

Am Samstag wird es nach DWD-Vorhersagen zunächst noch sonnig und gering bewölkt, nachdem sich einzelne Nebelfelder aufgelöst haben. Dabei bleibe es meist trocken, nur am Nachmittag könnten bei Höchsttemperaturen von 28 bis 33 Grad leichte Schauer auftreten. In der Nacht zum Sonntag nehmen die Wolken dann bei Tiefstwerten von 13 bis acht Grad zu.