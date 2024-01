Bildung Abiturprüfungen trotz Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz

Mainz · Die Abiturprüfungen an den Schulen in Rheinland-Pfalz sind am Mittwoch trotz einer Unwetterwarnung ohne Probleme durchgeführt worden. Die Schulen hätten nahezu ausnahmslos vollzählige Schülerschaften gemeldet, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage in Mainz mit.

17.01.2024 , 12:59 Uhr

Abiturprüfungen laufen im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Nach einer Abfrage am Morgen in den Schulaufsichtsbezirken seien keine Abwesenheiten von Abiturientinnen und Abiturienten aufgrund der Wetterlage gemeldet worden. Die Zahl der Abwesenheiten wegen Krankheiten bewegte sich den Angaben zufolge im niedrigen zweistelligen Bereich. Im Vergleich zu den Vorjahren gebe es keine Auffälligkeiten. Das Bildungsministerium hatte mit Blick auf das winterliche Wetter erklärt, die Schulen könnten eigenständig entscheiden, ob der Unterricht am Mittwoch stattfindet oder nicht. Die Abiturprüfungen im Fach Englisch würden aber wie geplant durchgeführt, da ein Verschieben der Prüfungstermine nicht verhältnismäßig sei. © dpa-infocom, dpa:240117-99-646653/2

(dpa)