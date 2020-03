Abiturprüfungen trotz Corona-Krise in allen Bundesländern

SchülerInnen schreiben in einem Klassenzimmer ihre Abiturprüfung. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild.

Mainz Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, trotz der Corona-Pandemie an den Abiturprüfungen in allen Bundesländern festzuhalten. „Die Prüfungen finden zu den geplanten Zeitpunkten oder zu festgesetzten Nachterminen bis Ende dieses Schuljahres statt, soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist“, sagte KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz.

Der Beschluss sei einstimmig in einer Telefonschaltkonferenz gefasst worden, teilte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin mit. Auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) habe zugestimmt. Am Dienstag hatte Prien überraschend erklärt, sie plane wegen der Corona-Pandemie eine Absage aller Abschlussprüfungen an den Schulen einschließlich der Abiturprüfungen.

„Wir haben miteinander gerungen“, sagte Hubig. Aber es sei der einheitliche Wille gewesen, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu gelangen. Dies sei ein großer Erfolg. Damit leiste die KMK ihren Beitrag zur Arbeitsfähigkeit des Staates in der schwierigen Situation.