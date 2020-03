Abitur in Krisenzeiten: keine Probleme, aber keine Feiern

Mainz Erleichtert und wehmütig beenden Tausende von jungen Menschen ihre Schulzeit mit dem Abitur. Die Corona-Krise macht ausgelassene Feiern unmöglich.

Bei den Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz ist es trotz der vielfältigen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie laut Landesregierung zu keinen Problemen gekommen. Einen Tag vor Abschluss der mündlichen Prüfungen sprach das Bildungsministerium in Mainz am Montag von einem sehr guten Verlauf: „Unsere Schulen, die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler haben schnell und flexibel reagiert und unter besonderen Bedingungen die Abiturprüfungen stattfinden lassen.“