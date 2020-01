Abhang statt Garage: Rentner stürzt mit Auto in die Tiefe

Ein Rettungswagen mit angeschaltetem Blaulicht und Signalhorn. Foto: Michael Hanschke/dpa.

Frankenstein/Kaiserslautern Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist beim Einparken mit seinem Wagen einen fünf Meter tiefen Abhang hinabgestürzt. Das Auto landete in einem Garten, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte, wollte der Rentner eigentlich rückwärts in seine Garage fahren.

