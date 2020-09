Abgestürzter Fallschirmspringer gestorben

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz über die Straße. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Schweich/Föhren Der in Föhren im Kreis Trier-Saarburg abgestürzte Fallschirmspringer ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies teilte ein Sprecher der Polizei in Schweich am Montag mit. Der 49 Jahre alte Fallschirmspringer aus der Verbandsgemeinde Südeifel war am Sonntagabend am Flugplatz Föhren aus mehreren Metern abgestürzt.

