Parteipolitik Abgeordneter Hartenfels jetzt bei Bündnis Sahra Wagenknecht

Der fraktionslose rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels gehört jetzt der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an. Er sei in der vergangenen Woche eingetreten, teilte das BSW der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Woche nach der offiziellen Gründung der Partei wollte sich das BSW am Montag „inhaltlich und personell“ in Rheinland-Pfalz vorstellen.