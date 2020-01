Saar-Landtag : Abgeordnete über Kampf gegen Klimawandel weitgehend einig

Saarbrücken Es wird auch im Saarland immer wärmer. Fast alle Abgeordneten im saarländischen Landtag finden das beunruhigend. Aber nicht alle.

Die Abgeordneten im saarländischen Landtag sind sich über die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen den Klimawandel zumindest weitgehend einig. Vor dem Hintergrund steigender Temperaturen und häufigeren Unwettern oder Trockenzeiten im Land bekräftigten Abgeordnete von CDU, SPD und Linken am Mittwoch die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen. Sie lehnten im Parlament zugleich einen Antrag der AfD ab, die einen von Menschen gemachten Klimawandel bestritt und Vorsorgemaßnahmen gegen das ihrer Ansicht nach steigende Risiko von längerfristigen Stromausfällen verlangte.

„Die Politik muss von der Betroffenheit zum entschlossenen Handeln kommen“, sagte Jochen Flackus (Linkspartei). „Und dann müssen wir auch Geld in die Hand nehmen, wenn wir wirklich Klimaschutz wollen.“ In einer umfangreichen Antwort auf Fragen der Linkspartei hatte die Regierung Zahlen und Fakten zum Klimawandel veröffentlicht. Demnach lag die mittlere jährliche Temperatur im Saarland in den drei Jahrzehnten bis 1980 bei 8,8 Grad. Danach waren es bis 2018 schon 9,9 Grad. Und falls die Entwicklung „weiter wie bisher“ verlaufe, werde die mittlere Jahrestemperatur zwischen 2031 und 2080 bei 11,8 Grad und bis 2100 bei 14,1 Grad liegen.