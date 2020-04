Nachdem Deutschland Ausnahmen für grenzüberschreitende Familienbesuche zulässt, wollen Politiker das Gleiche in Frankreich erreichen.

Dass die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich nur noch in wenigen Fällen überquert werden darf, macht es Familien beiderseits der Grenze schwer. Bis vergangene Woche war die Einreise in das Nachbarland lediglich für Pendler mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers erlaubt.

Anders verhält es sich in Frankreich. Dort gilt nach wie vor eine strikte Ausgangssperre. Familienbesuche auch innerhalb des Landes sind untersagt. Nur in wenigen Fällen wie zum Beispiel bei der Pflege eines Angehörigen oder einem geteilten Sorgerecht der Kinder, können Familienmitglieder, die nicht im gleichen Haus wohnen, zusammenkommen. Spazieren gehen ist lediglich für eine Stunde am Tag erlaubt und nur in einem Radius von einem Kilometer um das Haus. Und so gelten diese Bestimmungen auch für Deutsche, die nach Frankreich kommen.