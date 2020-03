Abfälle während Quarantäne im Restmüll entsorgen

Saarbrücken Wer wegen des Coronavirus zu Hause unter Quarantäne steht, soll seine Abfälle ausschließlich im Restmüll entsorgen. Das teilte der saarländische Minister für Umwelt und Verbraucherschutz Reinhold Jost (SPD) mit.

Der Abfall solle zudem nicht lose in die Tonne geworfen, sondern in stabilen Müllsäcken verpackt werden. Dies sei zum Schutz der Müllwerker und anderer Hausbewohner wichtig. Wenn diese Regeln befolgt würden, garantiere die Behandlung des Abfalls in der Müllverbrennungsanlage eine sichere Zerstörung der Erreger, teilte Jost weiter mit.