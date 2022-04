Wetter : Ab Montag wird es frühlingshaft nach regnerischem Wochenende

Krokusse stehen in einem Garten im Regen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet das Wochenende regnerisch - für Sonntag ist den Meteorologen zufolge aber Besserung in Sicht. Am Freitag und Samstag kommt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zu Regenschauern, die Temperaturen liegen zwischen vier und elf Grad.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Abend und in der Nacht zum Samstag ist demnach mit Schneefall, Frost und Glätte zu rechnen. Die Temperaturen können in den Nachtstunden auf bis zu minus drei Grad fallen.

Der Sonntag werde bewölkt, aber weitestgehend niederschlagsfrei, teilte der DWD weiter mit. Die Temperaturen liegen bei maximal 12 Grad. Wirklich frühlingshaft wird es dann voraussichtlich ab nächster Woche: Am Montag kommt die Sonne durch, im Tiefland kann es bis zu 18 Grad warm werden.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-844126/2

(dpa)