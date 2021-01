Ab Mittwoch Terminverschiebung für Erstimpfungen

Mainz Viele Rheinland-Pfälzer, die bereits ihren ersten Termin in einem Impfzentrum vereinbart haben, müssen sich noch gedulden. Grund dafür ist, dass weniger Impfstoff geliefert wird, als bei den Planungen einkalkuliert worden war.

Wegen der verringerten Belieferung mit dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer werden ab Mittwoch die geplanten Erstimpfungen in den rheinland-pfälzischen Impfzentren um jeweils drei Wochen verschoben. Sie finden dann am 17. Februar beziehungsweise den jeweils darauf folgenden Tagen statt, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag mitteilte. Alle betroffenen Impfkandidaten würden per Mail oder Post unterrichtet. Sie bekräftigte, dass alle Menschen, die bereits eine Erstimpfung bekommen haben, auch eine Zweitimpfung erhalten. In den Alten- und Pflegeeinrichtungen soll die Impfkampagne wie geplant fortgesetzt werden.