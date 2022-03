Was ab heute gilt : Masken- und Abstandspflicht – Frankreich lockert Corona-Regeln

Foto: dpa/Michel Euler

In Deutschland sollen in wenigen Tagen nahezu alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Auch in Frankreich fallen Beschränkungen. Was sich im Nachbarland ab heute ändert.

Frankreich lockert ab Montag, 14. März, seine Corona-Bestimmungen in verschiedenen Bereichen. So entfällt die Masken- und Abstandspflicht am Arbeitsplatz und der Betriebskantine. Auch in Innenräumen muss keine Maske mehr getragen werden. Schulen ist das Tragen einer Maske freigestellt. Sie können also selbst darüber entscheiden.

Hinzu kommen Erleichterungen für die Gastronomie. In Restaurants, Kinos oder Museen musste bislang der „Pass Vaccinal“ („Impfpass“) vorgezeigt werden. Damit wurde der Impf- oder Genesenenstatus überprüft. Diese Pflicht entfällt nun.

Einzig in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser oder Altenheimen bleibt eine 3G-Regel bestehen: also die Pflicht, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein („Pass sanitaire“).