Ab Freitag neue Corona-Bestimmungen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die neuen Corona-Bestimmungen in Rheinland-Pfalz treten am kommenden Freitag in Kraft. Die geänderte Corona-Bekämpfungsverordnung und das neue Regelwerk zur Quarantäne sollen einen Tag zuvor veröffentlicht werden, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Mainz mitteilte.

„Omikron hat auch uns hier im Land im Griff“, sagte die Regierungschefin zu der neuen Virusvariante, auf die rund 80 Prozent der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz zurückzuführen seien. Die Landesregierung gehe davon aus, dass die Infektionszahlen weiter steigen würden. „Wir müssen davon ausgehen, dass sich sehr, sehr viele Menschen anstecken werden.“

Da Omikron nach bisherigen Erkenntnissen Erkrankungen mit einem milderen Verlauf verursache, müssten die Zahlen aber anders interpretiert werden, sagte Dreyer. Zurzeit seien etwa 100 Covid-Patienten auf Intensivstationen in Behandlung. „Die Krankenhäuser sind gut vorbereitet.“

© dpa-infocom, dpa:220111-99-669283/2

(dpa)