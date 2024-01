Verkehr A61 zeitweise wegen Blitzeis gesperrt: Mehrere Unfälle

Auch andernorts kam es zu Glatteisunfällen. Auf einer Landstraße im Westerwald etwa kam eine Frau mit ihrem Wagen am Freitagmorgen bei Puderbach (Kreis Neuwied) in einer Kurve ins Schleudern. Das Auto prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und rutschte dann nach links in einen entgegenkommenden Pkw. Die in ihrem Wagen eingeklemmte schwerverletzte Frau musste von der Feuerwehr befreit werden, der Fahrer des anderen Wagens erlitt laut Polizei leichte Blessuren, beide kamen in Krankenhäuser. Die L264 musste eine Zeitlang gesperrt werden.