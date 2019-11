A6 nach Unfall mit Gefahrgutlastwagen wieder frei

Kaiserslautern Etwa 20 Stunden nach einem Unfall mit einem Gefahrgutlaster auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern ist die Strecke wieder komplett frei. Die Sperrung sei am frühen Mittwochmorgen aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Betroffen war die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern Zentrum. Dort hatte es am Dienstag zwischenzeitlich eine Vollsperrung gegeben, ab dem späten Nachmittag konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei fahren.