Verkehr A48 nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt: Bergung am Morgen

Die Autobahn 48 ist nach einem schweren Lastwagenunfall zwischen den Anschlussstellen Laubach und Ulmen in Fahrtrichtung Trier zeitweise voll gesperrt worden. Ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr in der Nacht zum Freitag scheinbar ungebremst in eine mobile Betonschutzwand, die eine dahinterliegende Baustelle schützen sollte, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Im Baufeld rammte der Laster mehrere Büro- und Materialcontainer, Arbeitsmaterial sowie Baustellenfahrzeuge, bevor er an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Wieso der Mann in die Baustelle fuhr, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.