A 63 und B 40 im Kreuz Mainz-Süd: Sechs Wochenenden gesperrt

Eine Warnleuchte der Polizei. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild.

Mainz Wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke werden die Autobahn 63 und die Bundesstraße 40 im Kreuz Mainz-Süd an mehreren Wochenenden voll gesperrt. Die erste Sperrung ist bereits für das kommenden Wochenende geplant - es folgen alle Wochenenden bis Anfang April, wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte.



Die Sperrungen gelten demnach jeweils von Freitag 21 Uhr bis Montag 5 Uhr. Grund für die Sperrung sei ein Ersatzneubau der südlichen Autobahnbrücke.