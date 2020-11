93-Jähriger in Mainz von Straßenbahn erfasst

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Mainz Ein Senior mit Rollator ist in Mainz von einer Straßenbahn erfasst und leicht verletzt worden. Der 93-Jährige überquerte einen Fußgängerüberweg an einer Haltestelle, als eine Straßenbahn einfuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa