Festival 90.000 Tickets für Rock am Ring und Rock im Park verkauft

Wie viele Tickets dieses Jahr noch verkauft werden können, sei noch nicht klar. „Wir sind in der Lage, Kapazitäten flexibel den Bedürfnissen anzupassen“, teilen die Veranstalter mit. Vergangenes Jahr hatten rund 150.000 Besucher und Besucherinnen auf den beiden Festivals in der Eifel und in Nürnberg gefeiert.