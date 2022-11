Landtag : 900 E-Mails an U-Ausschuss Flutkatastrophe nachgeliefert

900 E-Mails an U-Ausschuss Flutkatastrophe nachgeliefert

Mainz Wieder eine Nachlieferung von Akten an den Untersuchungsausschuss: Darunter auch Mails, die hätten früher vorgelegt werden müssen. Der eingesetzte Revisor legt dazu einen ersten Teilbericht vor.

Rund 900 E-Mails aus dem Lagezentrum des rheinland-pfälzischen Innenministeriums sind dem Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe nachgeliefert worden. Die am Mittwoch erfolgte Aktenlieferung umfasse auch Informationen, die unstreitig direkt hätten vorgelegt werden müssen, teilte das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mit. Zu den Inhalten machte es aber keine Angaben.