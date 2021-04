895 neue Coronavirus-Infektionen: Landes-Inzidenz sinkt

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Koblenz In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 895 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen ging am Dienstag leicht zurück auf 139,2, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte.

Am Vortag lag dieser Wert bei 141,6. Aktuell infiziert sind 14 124 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im Land Ende Februar 2020 gab es somit 131 616 laborbestätigte Infektionen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 12 auf 3481.

Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte waren am höchsten in den Städten Ludwigshafen (254,9), Worms (216,7) und Pirmasens (201,3). Am niedrigsten war dieser Wert im Landkreis Kusel mit 54,1.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Dienstag (Stand 12.15 Uhr) 190 Patienten wegen Covid-19 behandelt, 87 von ihnen wurden beatmet. Von den 1199 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in den Krankenhäusern des Landes waren 927 belegt, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.