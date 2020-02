88-Jähriger gibt ungewollt Gas und baut Unfall

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Landau Ein 88 Jahre alter Mann hat auf einem erhöhten Parkplatz in Landau in der Pfalz beim Wenden versehentlich aufs Gaspedal getreten und so einen Unfall gebaut. Er touchierte bei dem Vorfall am Montagmorgen ein parkendes Auto, durchbrach dann einen Zaun und fuhr auf einen weiteren Pkw auf, der unter ihm stand, wie die Polizei mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa